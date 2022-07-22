Электронный обмен документами упростил общение предпринимателей и инспекторов в Подмосковье

В Подмосковье прошла встреча контрольно-надзорных органов региона с представителями бизнеса. Обсуждались вопросы автоматизации общения предпринимателей с органами контроля, а также последние изменения в законодательстве.

Артур Гарибян, министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве, рассказал о внедрении передовых цифровых кейсов в области контрольно-надзорной деятельности.

«В первую очередь государство стремится создать удобную, доступную для всех предприятий структуру по взаимодействию с органами власти. Одна из будущих задач — перевести все государственные сервисы в электронный формат. Контрольно-надзорные органы Московской области движутся в этом направлении. Главгосстройнадзор первым в стране реализовал сервис по цифровому документообороту между контролерами и бизнесом на региональном портале госуслуг», — сказал он.

По словам министра, для полной реализации проекта потребовалось всего три месяца. Таким образом, получилось избавить бизнес от постоянного ручного заполнения документов.

На встрече отметили, что цифровизация уже стала важной темой на уровне руководства всей страны. На единой платформе региональных услуг появляется все больше различных видов бизнеса, начиная от строительства и заканчивая ЖКХ. Введение профилактических визитов и самообследования помогают понизить контроль государственных органов над бизнесом.

Настоящим флагманским инструментом для проверок бизнеса стало самообследование. Стало гораздо удобнее при помощи мобильного телефона отправить все электронные чек-листы в соответствующие органы. Такое обследование — гарантия того, что к бизнесу не придут с плановой проверкой в следующем году.