Электронный доктор может начать лечить школьников Солнечногорска

Экспресс-осмотр у школьного «электронного врача» может стать привычной для солнечногорских учеников реальностью. В трех образовательных учреждениях округа начали тестировать новый прибор, позволяющий не только измерить давление, пульс или температуру, но и выявить болезни на ранней стадии.

Это пилотный для Подмосковья проект. Аппарат, разработанный в компании «ГЛОНАСС», прост в использовании и выдает точные показания. В приборе даже предусмотрены видеоконференции с врачами, которые смогут проконсультировать школьников о состоянии их здоровья.

Еще одна изюминка разработки заключается в том, что результаты исследований будут приходить на смартфоны родителей детей. Сразу они получат и рекомендации по лечению.

«Мы, по сути, делаем медицинские кабинеты школ сетевыми и создаем возможность проводить ускоренное обследование удаленно, то есть без участия врача», — сказал генеральный директор компании «ГЛОНАСС» Игорь Милашевский.

Первая система удаленного медицинского осмотра появилась в четвертой школе. Ее удобство уже оценили учащиеся.

«На самом деле, обследование стало происходить быстрее. Нам важно проверять себя, следить за здоровьем, чтобы не было перегрузов», — сказала ученица Анна Гривенко.

Пилотный проект начали тестировать и в двух сельских школах — Савельевской и имени 8 Марта. Эти учебные заведения находятся далеко от больниц и поликлиник. В ближайшее время аппараты поставят еще в четырех крупных школах округа.

К лету подведут итоги работы проекта. Если система приживется в округе, «электронный доктор» появится в каждой школе Солнечногорска, а затем и Подмосковья.