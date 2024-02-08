Подмосковье 08 февраля 2024, 15:51 Электронный аукцион по закупке препарата для пациентов с хроническим лейкозом и лимфомой объявили в Подмосковье Медиаархив Подмосковья

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В Подмосковье объявили электронный аукцион по закупке лекарственного препарата Акалабрутиниб для лечения онкологических заболеваний. Закупка осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2023–2027 годы».

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, препарат закупается для граждан, которые имеют право на получение социальных льгот.

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Извещение на проведение электронного аукциона опубликовано на сайте ЕАСУЗ и в Единой информационной системе в сфере госзакупок.

Акалабрутиниб — онкогематологический препарат, который применяется для лечения хронического лимфоцитарного лейкоза и рецидивной формы мантийноклеточной лимфомы. Лекарственное средство хорошо зарекомендовало себя в лечении этих заболеваний.

Заказчиком выступает Государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция единого заказчика Министерства здравоохранения Московской области», заявки принимаются до 14 февраля 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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