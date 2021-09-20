20 сентября 2021, 13:18
Почти 90 тысяч семей из Подмосковья получили электронные удостоверения многодетных
Уже 88 тысяч семей Подмосковья получили электронные удостоверения многодетных. Их прислали автоматически на областном портале госуслуг.
Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина напомнила, что бумажное удостоверение остается действительным, а онлайн-вариант — еще одно удобство.
Теперь не нужно везде брать с собой бумажный вариант. Удостоверение всегда с тобой
Ирина Каклюгина.
По словам Каклюгиной, оно защищено цифровой подписью и имеет QR-код, позволяющий проверить подлинность каждого документа.
«Для получения льготного обслуживания нужно будет только показать QR-код на своем смартфоне. Все работает просто, а главное — доступно», — подчеркнула она.
В регионе электронные удостоверения многодетных семей начали выдавать 17 сентября.