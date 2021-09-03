Электронные удостоверения многодетных семей начнут выдавать в Подмосковье с 17 сентября

Многодетные семьи в Подмосковье с 17 сентября начнут получать электронные удостоверения. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

«Такое удостоверение мы сформируем автоматически и направим в личный кабинет родителя на портале госуслуг. Оно имеет уникальный QR-код, который является подтверждением его действительности», — пояснила зампред.

Каклюгина подчеркнула, что электронное удостоверение удобнее его аналога на бумаге, ведь оно всегда под рукой в смартфоне, а юридически абсолютно равносильно бумажному удостоверению. Всего в Подмосковье такое удостоверение получат свыше 80 тысяч многодетных семей.

Она напомнила, что для получения статуса многодетной семьи теперь достаточно иметь регистрацию в Московской области одному из родителей, а также троим детям.

«Такое решение позволит нам расширить предоставление льгот семьям с тремя и более детьми», — пояснила Каклюгина.