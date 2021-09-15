Электронные талоны для проезда в санатории Крыма использовали 800 льготников Подмосковья

Свыше 800 льготников из Подмосковья воспользовались своим электронным талоном для бесплатного проезда в санатории Крыма. Он действует на путь туда и обратно.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья.

Талон могут оформить льготники, которые получили путевку, или те, кто направлен на лечение Министерство социального развития Подмосковья.

Эту услугу можно получить на портале государственных услуг Подмосковья, а оформить бесплатный проезд можно в кассах поездов дальнего следования.

Ранее стало известно, что льготникам Подмосковья упростили получение талонов на бесплатный проезд до санаториев и обратно.