Подмосковье 29 июня 2023, 12:20 Электронные карты пациентов госветклиник Подмосковья объединят в общую базу Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Истории болезни домашних животных будут храниться в единой базе данных госветклиники Московской области. В нее внесут электронные карты более чем 300 тысяч питомцев, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Владельцы могут обратиться в любую государственную клинику региона: вся необходимая информация о животном будет доступна в общей базе. Это позволит значительно ускорить процесс работы и сделать еще более комфортным посещение наших клиник», — рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

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Карта будет содержать информацию о весе животного, кличку, пол, возраст, сведения о вакцинации, чипировании и другие важные данные. В базе данных будет храниться и вся история посещения клиник. Также в программе могут храниться сведения о нескольких владельцах животного.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об эффективности заключенных на ПМЭФ сделок. По его словам, 80% договоров реализуется.

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