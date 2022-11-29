Подмосковье 29 ноября 2022, 09:28 Электронную систему военкомата модернизировали в Одинцове

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Принять большой поток призывников в Одинцовском военкомате стало гораздо проще. Бумажную базу здесь заменили на электронный реестр. Раньше для уточнения данных требовалось личное присутствие. Новый проект помог перевести все процессы в онлайн.

Благодаря цифровизации данных, дополнительно выявили 11 тысяч призывников. Значительно упростили и получение справок. Их вывели на портал "Госуслуги".

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«Мы имеем свой адрес на портале "Госуслуги" и можем оказывать услуги в цифровом формате. Гражданин, <…> находясь дома и пользуясь своим компьютером, может отправить нам заявку на получение той или иной справки», — рассказал военный комиссар городов Звенигород, Краснознаменск и Одинцовского округа Московской области Вячеслав Клявинь.

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Если раньше на получение услуг порой уходило около месяца, то сегодня справку получить можно прямо из дома в течение суток.

Однако для получения ряда услуг пока еще необходимо лично приходить в военкомат. Например, чтобы поставить штамп в паспорте о воинском учете или получить приписное свидетельство. Однако в дальнейшем и эти опции станут доступны онлайн.

Электронная система Одинцовского военкомата стала пилотным проектом. Ее планируют внедрить во всех военных комиссариатах Московской области уже в 2023 году.

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