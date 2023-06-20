Подмосковье 20 июня 2023, 18:17 Электронную книгу воспоминаний несовершеннолетних узников фашизма презентовали в музее Мытищ

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Электронную книгу «Будем жить… (Общество бывших несовершеннолетних узников фашизма 1941–1945 гг. воспоминания, стихи)» презентовали в историко-художественном музее Мытищ. Печатный тираж этой книги составляет 500 экземпляров.

Электронный формат позволит большему количеству читателей ознакомиться с трагичными историями детей, побывавших в концлагере.

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«Книга нацелена на широкую аудиторию 12+. В ней есть жёсткий материал, при этом всё-таки надо, чтобы дети это знали, потому что участниками этих событий были они. Наши дети должны знать историю, чтобы не было повторения», — поделилась соавтор книги Алевтина Епифанова.

Произведение состоит из двух блоков. Первый содержит в себе воспоминания и стихи людей, которые не вошли в одноимённый фильм. Большинство записей детей войны сохранилось в рукописном виде. Авторы трепетно перенесли каждое воспоминание в книгу, стараясь в точности передать слог героя.

«Для нынешнего поколения всё случившееся не так далеко, как может показаться, потому что вот эти 80 лет, они фактически стираются. Читая их истории, каждая из которых по-своему трагична и уникальна, можно понять, что чувствовал ребёнок», — рассказала одна из авторов Ольга Антропова.

Любой желающий может ознакомиться с уникальным произведением на сайте Мытищинского историко-художественного музея в разделе «Книги».

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