Подмосковье 17 ноября 2022, 10:23 Электронное получение справок из центров занятости упростили в Подмосковье

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Получить справку из центров занятости Подмосковья можно онлайн с осени прошлого года. Услугу оптимизировали — теперь на сайте работает сервис предпроверки ранее поданного заявления, рассказали в Мингосуправления региона.

Глава министерства Надежда Курнятик рассказала, что за время работы услуги ей воспользовались свыше 80 тысяч раз.

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В случае, если заявитель не был зарегистрирован как безработный, он может получить еще три вида справок — об отсутствии регистрации в центрах занятости, об оказании соцподдержки гражданину и членам его семьи за три года, а также справку для лиц, обратившихся за пособием по уходу за ребенком.

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Если житель уже был зарегистрирован в качестве безработного, то ему будет доступно получение еще четырех справок: о регистрации в центрах занятости, о сохранении средней зарплаты за третий месяц после увольнения, о социальных выплатах в период безработицы, а также о периодах безработицы, засчитываемых в трудовой стаж.

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