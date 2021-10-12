Почти вся сданная на переработку электроника обрела вторую жизнь в Подмосковье
Подмосковные ведомства сдали на переработку более 24 тонн электроники с начала года
Экологические акции по сбору устаревшей электроники на переработку проходят в Подмосковье уже пять лет. За это время утилизировали 4,5 тысячи тонн, из которых 95% нашли новую жизнь в качестве вторичного сырья.
Это подчеркнул министр экологии региона Андрей Разин. Он уточнил, что такие экоакции проводят по программе «Школа утилизации: электроника».
Одна из них завершилась в Доме правительства Подмосковья. К ней присоединилось 12 ведомств — они сдали более семи тонн за два дня и не менее 24 тонн с начала года.
Как рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, «Школа утилизации: электроника» — это единственная в России программа бесплатного сбора старой техники для ее утилизации.
Центральные органы власти Подмосковья тоже всегда активно участвуют в программе, подавая тем самым пример ответственного отношения к экологии
Состоявшаяся в Доме правительства Подмосковья акция уже третья по счету в этом году.
Кроме того, к акциям активно подключаются жители региона. Участие принимают все округа Подмосковья.