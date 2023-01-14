Подмосковье 14 января 2023, 22:27 Электромобили для уборки дорог начали собирать в Дмитрове

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Предприниматель Алексей Михеев из Дмитрова запустил производство электромобиля нового поколения «Апис». Машина будет очищать парки, дороги и другие места в регионе от пыли и снега.

«Апис» в переводе с латыни означает пчела. Электромобиль меньше полутора метров в ширину и порядка трех метров в длину.

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Полноприводный агрегат имеет мощность более 600 оборотов. Заряд машины держится в течение восьми часов, за которые она будет проезжать 100-120 километров. Коммунальный автомобиль имеет баки из нержавеющей стали емкостью около 300 литров. В них будут наливать воду и жидкие реагенты.

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Летом «Апис» сможет подметать территории и обеспыливать их водой. Зимой электрокар будет применять реагенты для борьбы с гололедом. Сейчас на предприятии в Дмитрове делают первую партию таких электромобилей.

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