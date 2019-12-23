Электромобили для доставки товаров на дом появятся в Подмосковье

В Подмосковье появятся первые электромобили для доставки товаров на дом. В регионе запущен пилотный проект группы компаний Ingka. Первым пунктом, откуда будет курсировать такой транспорт, станет торговый центр «Мега Белая Дача». Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Группа компаний Ingka, которая в России управляет 14 торговыми центрами МЕГА и 15 магазинами ИКЕА, дистрибьюторским центром в Есипово, Химки Бизнес Парком, запустила в Московской области пилотный проект по использованию электромобилей для доставки товаров ИКЕА.

Ingka стала одной из первых компаний, присоединившихся в 2017 году к глобальной инициативе EV100. Ее задача — электрифицировать 2 миллиона автомобилей к 2030 году. Компания взяла на себя обязательство полностью перейти на электротранспорт в своей операционной деятельности к 2025 году во всех городах своего присутствия.

Как рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, доставка товаров от торгового центра в Котельниках будет осуществляться тремя электромобилями: два грузопассажирских такси Renault Kangoo ZE и одна электрифицированная Газель Некст.

«Группа компаний Ingka представляет в России ИКЕА — один из старейших и крупнейших инвестиционных партнеров Московской области. Деятельность компании ИКЕА в регионе началась в 1993 году, общий накопленный объем инвестиций составляет более 34 миллиардов рублей, а количество рабочих мест уже превысило 15 тысяч. На прошлой неделе, помимо презентации электромобилей, компания открыла „Вкусный бульвар“ в „Мега Белая Дача“. На площади шесть тысяч квадратных метров будут представлены семь ресторанов и восемь кафе с русской, американской, европейской, азиатской, восточной, грузинской кухнями. Инвестиции в проект составили один миллиард рублей», — рассказал Вадим Хромов.

Зампред добавил, что результаты использования пилотного проекта по доставке товаров ИКЕА электромобилями будут использоваться при внедрении электротранспорта в других городах России. В планах компании также электрифицировать транспорт для доставок заказов покупателям в пяти городах — Шанхае, Париже, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Амстердаме уже к 2020 году.