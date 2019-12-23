Электромобили для доставки товаров на дом появятся в Подмосковье
Группа компаний Ingka, которая в России управляет 14 торговыми центрами МЕГА и 15 магазинами ИКЕА, дистрибьюторским центром в Есипово, Химки Бизнес Парком, запустила в Московской области пилотный проект по использованию электромобилей для доставки товаров ИКЕА.
Ingka стала одной из первых компаний, присоединившихся в 2017 году к глобальной инициативе EV100. Ее задача — электрифицировать 2 миллиона автомобилей к 2030 году. Компания взяла на себя обязательство полностью перейти на электротранспорт в своей операционной деятельности к 2025 году во всех городах своего присутствия.
Как рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, доставка товаров от торгового центра в Котельниках будет осуществляться тремя электромобилями: два грузопассажирских такси Renault Kangoo ZE и одна электрифицированная Газель Некст.
«Группа компаний Ingka представляет в России ИКЕА — один из старейших и крупнейших инвестиционных партнеров Московской области. Деятельность компании ИКЕА в регионе началась в 1993 году, общий накопленный объем инвестиций составляет более 34 миллиардов рублей, а количество рабочих мест уже превысило 15 тысяч. На прошлой неделе, помимо презентации электромобилей, компания открыла „Вкусный бульвар“ в „Мега Белая Дача“. На площади шесть тысяч квадратных метров будут представлены семь ресторанов и восемь кафе с русской, американской, европейской, азиатской, восточной, грузинской кухнями. Инвестиции в проект составили один миллиард рублей», — рассказал Вадим Хромов.
Зампред добавил, что результаты использования пилотного проекта по доставке товаров ИКЕА электромобилями будут использоваться при внедрении электротранспорта в других городах России. В планах компании также электрифицировать транспорт для доставок заказов покупателям в пяти городах — Шанхае, Париже, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Амстердаме уже к 2020 году.