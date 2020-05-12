Электрогорская больница готова принять пациентов с СОVID-19. Там развернули 100 коек с кислородом

Для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировали стационар больницы на улице Семашко. В кратчайшие сроки он стал инфекционным центром, где создали 100 койко-мест с кислородом, включая 12 реанимационных.

Корпус разделили на «чистую» и «грязную» зоны с установкой санпропускника. Смонтировали систему подачи медицинских газов, установили видеокамеры для дистанционного общения врачей с пациентами и отделали помещения. Об этом сообщил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Стационар полностью перепрофилирован для лечения пациентов с COVID-19 и подозрением на инфекцию. Работы были выполнены за две недели Владимир Локтев.

Общая площадь стационара — две тысячи квадратных метров. Новое отделение будет оснащено необходимым медицинским оборудованием.

Для неотложной помощи на койках предусмотрели тревожную кнопку. Одно нажатие — и к пациенту сразу придут.

В бюджет Подмосковья на этот год внесли изменения. Так, еще около 27 миллиардов рублей выделили для борьбы с COVID-19. Эти средства направят на ремонт больниц, средства защиты для врачей и покупку новых аппаратов искусственной вентиляции легких.