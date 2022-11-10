Подмосковье 10 ноября 2022, 00:31 Электрогазосварщик из Павловского Посада стал лауреатом конкурса «Лучший по профессии»

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Евгений Петраков 15 лет работает со строительными и инженерными металлоконструкциями. Он ежедневно рискует собой, чтобы приносить людям в дом тепло и уют.

Труд электрогазосварщика из Павловского Посада Евгения Петракова со стажем по достоинству оценили на 21-м конкурсе «Лучший по профессии» от министерства ЖКХ Московской области. Евгений занял почетное второе место среди 228 конкурсантов и получил приз — ноутбук.

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Утечка горючих газов, взрывы баллонов, ультрафиолетовое излучение, замыкание электроцепи — это только часть тех рисков, которым подвергается Евгений Петраков ежедневно. В профессии он уже 15 лет и за это время добился высоких результатов.

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«Наверное, натура у меня такая. Мне нравится делать людям добро. Чтоб людям было комфортно, тепло, уютно, сухо и светло. Чтобы они в бытовом плане ни в чем не нуждались», — рассказал мастер.

Труд Евгения по достоинству оценили на 21-м конкурсе «Лучший по профессии» от министерства ЖКХ Московской области. Борьба была непростой. За звание лучшего профессионала соревновались 228 конкурсантов из 53 муниципалитетов. В номинации лучший «Электрогазосварщик» Евгений занял почетное второе место и получил в награду ноутбук.