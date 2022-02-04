Электроэнергию провели в приют для собак в городском округе Мытищи

Энергетики компании «Россети Московский регион» подключили к электросетям приют для более чем 100 собак в деревне Сухарево городского округа Мытищи. Работы провели в рамках договора по техприсоединению с ПАО «Инград», сообщили в Минэнерго Подмосковья.

В пресс-службе министерства отметили, что работы по техприсоединению приюта выполнили раньше запланированных сроков из-за социальной значимости объекта.

Энергетики построили вводно-распределительный щит для приема и распределения, а также установили прибор учета электроэнергии.

Ранее стало известно, что линии электропередачи масштабно реконструируют в Подмосковье в 2022 году.