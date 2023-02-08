Подмосковье 08 февраля 2023, 14:00 Электрички повышенной комфортности начали курсировать на Казанском направлении МЖД

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Центральная пригородная пассажирская компания запустила новые поезда на маршруте Казанский вокзал — Голутвин. Вагоны современных электричек оборудовали мягкими сидениями с USB-разъемами для зарядки телефонов и планшетов, климат-контролем и креплениями для велосипедов.

«Во-первых, есть зарядки для телефонов, во-вторых, шум. Стало намного тише, то есть комфортнее ехать», — поделился впечатлениями от поездки пассажир поезда Илья.

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Новые поезда имеют 11 вагонов. Они приспособлены для людей с ограниченными возможностями. Так, в туалетах есть крепления для инвалидных кресел, сами комнаты более просторные.

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В прошлом году на Казанском направлении появилось 10 поездов повышенной комфортности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что железные дороги региона станут более безопасными. Для этого строятся современные переходы с лифтами и эскалаторами, новые платформы и вокзалы.

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