Электрички Подмосковья проверят на готовность к зиме | 360°

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Электрички Подмосковья проверят на готовность к зиме

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Электрички Подмосковья начали готовить к зиме. Сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании осматривают поезда перед наступлением холодов. Это 232 личных состава и 11 — арендованных.

В зимний режим переведут вентиляционные и климатические установки, проверят работу обогрева лобовых стекол и оборудования, состояние уплотнителей дверей и окон. Также систему отопления и водоснабжения проверят в вагонах.

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Депо Подмосковья обеспечат запасом антигололедной смазки для токоприемников, а также приведут в готовности снегоуборочные машины. Работники пройдут инструктажи о работе в неблагоприятную погоду.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что лично проверит состояние электричек после обращений жителей. Пассажиры оставили свыше 100 жалоб на поезда Ярославского направления с января.

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