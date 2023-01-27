Подмосковье 27 января 2023, 15:54 Электрички на МЦД-2, Рижском и Курском направлениях в выходные будут курсировать по новому графику

Читать 360tv в

С 28 по 30 января пригородные поезда на МЦД-2, Рижском и Курском направлениях будут курсировать по измененному расписанию. Некоторые составы проследуют укороченными маршрутами.

С 01:30 предстоящей субботы до 04:40 понедельника путь на Подольск на участке от станции Рижская до Курского вокзала будет закрыт. По этой причине электрички будут следовать на центральном участке по пути на Нахабино.

Реклама

На МЦД-2 интервал движения увеличится до часа. Посадка и высадка пассажиров на Рижской платформе и площади трех вокзалов станет возможно с пути на Нахабино.

Некоторые пригородные поезда на Рижском направлении в субботу и воскресенье не пойдут. Интервал движения увеличится до получаса. Также сократят и маршруты некоторых составов от Стрешнево и Рижского вокзала.

Время между электричками увеличат до 20 минут и на Курском направлении. Это коснется и участка от Курского вокзала до Люблино. Некоторые поезда будут курсировать сокращенными маршрутами от Царицыно до Курского.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360» .