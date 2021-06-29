Подачу электричества восстановили во всех округах Подмосковья после грозы

Электричество вернулось во все подмосковные дома, где произошли сбои из-за грозы и сильного ливня. Непогода повредила сети в 11 городских округах. Наибольший урон ощутили в Балашихе, Коломне, Раменском, Богородском, но электроснабжение полностью восстановили.

Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин напомнил, что в условиях непогоды службы ЖКХ и энергетики работали в режиме повышенный готовности.

Полностью восстановили электроснабжение 24 тысяч человек в 11 городских округах Евгений Хромушин.

Вчера ураганный ливень повредил некоторые электросети, но в течение нескольких часов все неисправности устранили.

Для оперативного реагирования в Подмосковье работало 308 аварийных бригад и 100 передвижных электростанций.

Например, в Щелкове одна из подстанций пострадала после попадания молнии, но электроснабжение восстановили уже в течение 25 минут.