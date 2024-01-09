Подмосковье 09 января 2024, 17:15 Электричество вернулось в дома жителей деревни Кузнецы Фото: Алена Притула

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Электричество появилось в домах жителей деревни Кузнецы Павлово-Посадского округа после отключения. Для частного сектора это серьезная проблема, так как в домах нет центрального водоснабжения и отопления, поэтому все коммуникации работают на электричестве.

Специалисты компании «Россети Московский регион» устраняли проблему сразу в нескольких местах. Работы начались ночью, а подключить пользователей к резервной линии удалось только во второй половине дня. Сейчас ситуацию стабилизировали.

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Отмечается, что на данный момент свет есть во всей деревне. В дома жителей постепенно возвращается тепло. Напомним, что частный сектор входит в категорию абонентов третьего порядка. Чтобы избежать неприятных ситуаций, жителям рекомендуют иметь дома резервный источник питания

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