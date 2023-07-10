Подмосковье 10 июля 2023, 16:36 Электричество в деревнях Бородино и Ховрино отключат на два часа 13 июля из-за ремонта

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Электричество отключат в деревнях Бородино и Ховрино из-за ремонта 13 июля. Света не будет не более двух часов.

Электроэнергию временно отключат в деревнях Бородино и Ховрино 13 июля с 08:00 до 17:00. Отключение будет произведено в указанный период, но займет не более двух часов. Это необходимо для проведения ремонтных работ.

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