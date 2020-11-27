Электричество провели в часовню Успения Пресвятой Богородицы в Раменском

АО «Мособлэнерго» обеспечило электроэнергией часовню Успения Пресвятой Богородицы. Храм находится в подмосковном Раменском, на Красноармейской улице.

Как сообщили в пресс-служба АО «Мособлэнерго», работы по технологическому присоединению выполнило раменское производственное отделение компании. Для подачи электричества в часовню построили воздушную линию 0,4 киловольта.

Источник фото: пресс-служба АО «Мособлэнерго»

Кубическая кирпичная часовня под купольной кровлей построена в Раменском в 1871 году. В начале 2000-х годов храм отремонтировали и открыли для посещений.

Раньше электричество поступало в часовню по абонентским сетям, которые принадлежат и обслуживают СНТ. В 2020 году представители храма подали заявку в АО «Мособлэнерго» на техническое присоединение к сетям компании, чтобы обеспечить храм круглогодичным надежным электроснабжением.