Электричество провели в 7 школ и 4 больницы Подмосковья с начала года

В Московской области с начала года провели электричество в 11 социально значимых объектов. Среди них семь школ и четыре больницы. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики региона.

Работы по проведению электричества провела компания АО «Мособлэнерго». Технологическое присоединение к электросетям проводилось в соответствии с нормативными сроками.

К электричеству подключили новую школу на 1100 мест на Студенческом проезде в Ивантеевке, пристройки школ № 9, № 7, № 17 в Серпухове, новый корпус средней школы Апрелевки в Наро-Фоминском округе, общеобразовательное учреждение № 3 в Озерах, гимназию на улице Южной в Павловском Посаде.

Среди объектов здравоохранения, в которых подключили электричество, поликлиника в Чехове, терапевтический корпус центральной районной больницы Раменского, больничный комплекс в Шатуре и Щелковская районная больница № 1.

За подключением к электроснабжению социальных объектов строго следят в профильном департаменте компании. «Мособлэнерго» в приоритетном порядке рассматривает заявки на присоединение от таких организаций.