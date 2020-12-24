Электричество подали в четыре фельдшерских пункта Подмосковья

В четыре фельдшерско-акушерских пункта на западе Московской области провели электричество. Подключение к сетям произвело ПАО «Россети Московский регион». Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Энергетики подключили к электричеству четыре фельдшерско-акушерских пункта в Лотошинском городском округе и городском округе Шаховская. ФАП построили в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья».

Электричество появилось в ФАП в деревнях Михалево, Калицино и Введенское Лотошинского городского округа. А также в селе Белая Колпь городского округа Шаховская.

«Присоединяя к электрическим сетям компании данные объекты, энергетики предприятия готовы обеспечить их надежное электроснабжение», — отметил Дмитрий Битней, директор филиала «Западные электрические сети».

У всех объектов кроме основного источника питания есть и резервный. Это придает электроснабжению надежности.

ПАО «Россети Московский регион» выполняет все обязательства по технологическому присоединению потребителей.