Электричество планово продолжат отключать в первую неделю августа в 14 округах Подмосковья

Воскресенск

Возможные плановые отключения электроэнергии понадобятся для проведения технических работ с целью повышения надежности электроснабжения потребителей.

Так, 4 августа с 09:00 до 17:00 в микрорайоне Лопатино возможно отключение электричества — там будут проводить демонтаж опоры № 10.

Гжель

Гжельское производственное отделение АО «Мособлэнерго» информирует жителей о возможных плановых отключениях электричества.

4 августа отключить электроэнергию с 09:00 до 17:00 планируют в следующих населенных пунктах: д. Жирово, д. Володино, с. Новохаритоново. Там будут производить ремонт привода Лр-6кВ.

5 августа пройдет техническое обслуживание частной подстанции в СНТ «Взлет», отключения пройдут также с 09:00 до 17:00.

7 августа отключения ждут ЖСК «Коняшино» в связи с покраской частной подстанции.

Дзержинский

В Дзержинском отключения электроэнергии пройдут в связи с ревизией оборудования.

4 августа отключить электричество могут по следующим адресам:

- улица Лесная, 1;

- улица Угрешская, 20;

- г. Лыткарино, ул. Спортивная, у ж/д № 20, № 26.

5 и 6 августа к отключению энергии с 08:00 до 17:00 нужно быть готовым в Лыткарине:

- ул. Степана Степанова;

- ул. Спортивная, у ж/д № 20, № 26.

6 августа с 09:00 до 17:00 отключения пройдут по адресу — г. Котельники, мкр. Силикат, ж/д № 6, 26, 27, стр. 31, 30, 33.

Домодедово

Отключения электроэнергии пройдут в связи с техработами в разных районах городского округа.

4 августа с 09:00 до 17:00 отключение будет связано с опиловкой ВЛ-0,4кВ по адресу: с. Вельяминово Каширское шоссе, д. 125-138.

5 августа с 09:00 до 16:00 электричества не будет в мкрн Авиационный, на улице Гагарина и проспекте Туполева в связи с ревизией.

6 августа с 09:00 до 13:00 отключения пройдут в селе Вельяминово, д. 1-4.

Егорьевск

4 августа с 10:00 до 17:00 электричество отключат в 3-м микрорайоне дома 3, 4 (9 этаж), 18 (9 этаж), 8, 3А, 2А. Отключения будут связаны с текущим ремонтом оборудования.

6 августа с 10:00 до 17:00 отключения пройдут по следующим адресам:

— улица Спортивная, дома №№ 15, 15А, 15Б, 14, 13, 12, 12А, 12Б;

- улица Ударник, дом 31;

— улица Механизаторов, дома №№ 31, 30, 29;

— Касимовское шоссе, дома №№ 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11(2 этаж), 23 (2 этаж), 24 (2 этаж), 25 (2 этаж), 9 (магазин), 4А (школа).

Истра

Отключения электроэнергии пройдут 3 августа с 08:00 до 16:00 в Истринском округе в деревне Слабошеино, селе Лучинское (улица Заречная). 4 августа — деревни Слабошеино и Ябедино. 5 августа отключения возможны там же и в деревне Трусово. 6 и 7 августа отключить энергию планируют в деревнях Трусово, Слабошеино и микрорайоне Южный. Отключения будут связаны с заменой приборов учета на опорах.

Также плановые отключения электроэнергии в связи с техническими работами пройдут в Ильинском, Люберцах, Чехове, Дубне, Павловском Посаде, Раменском, Шатуре и Щелкове. Своевременно ознакомиться с графиком отключений можно на официальном сайте АО «Мособлэнерго».