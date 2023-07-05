Подмосковье 05 июля 2023, 08:59 Электричество на двух улицах в Мытищах отключат 5 июля

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Две улицы в Мытищах отключат от электричества 5 июля. Это необходимо для технического обслуживания оборудования.

Электричество отключат на улице Сосновая в домах № 2, 3, 4 и улице Семашко в доме № 4 корпус 1, доме № 6 корпус 2 и корпус 3. Плановые работы пройдут 5 июля с 10:00 до 15:00.

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Телефон горячей линии «Мособлэнерго» по вопросам отключений и качества электроснабжения: 8 (495) 99-500-99.

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