Электричество на все дачи Подмосковья начнет поставлять компания «Россети»

К 2024 году электричество всем СНТ Московской области начнет поставлять компания «Россети». Об этом зампред областного правительства Евгений Хромушин рассказал на конференции в Красногорске.

За три года на баланс компании передадут сети не менее чем 8,1 тысячи подмосковных СНТ. По словам Евгения Хромушина, уже подписано соглашение с «Россетями».

Все сети, с которыми СНТ обращаются, МОЭСК принимает себе. Соответственно, продолжает обслуживать, ремонтировать и так далее. Это очень затратная тяжелая работа. Тем не менее это наши жители Подмосковья, поэтому такую работу коллеги проводят, за что им огромное спасибо Евгений Хромушин.

Хромушин отметил, что передачу должны завершить в период с 2023 по 2024-й год.

Мощности для ковид-госпиталей

Зампред правительства Подмосковья поблагодарил энергетиков и за оперативное обеспечение необходимыми мощностями всех госпиталей для пациентов с COVID-19. Они внесли свой большой вклад в спасение жизней и сделали это качественно.

Хочу поблагодарить энергетиков за ту помощь, которую они оказывали и оказывают в борьбе с COVID-19. <…> Переоборудование всех больниц требовало подключения новых установок. И все это было сделано в кратчайшие сроки Евгений Хромушин.

Слова благодарности коллегам сказал и генеральный директор компании «Россети Московский регион» Петр Синютин.

Кроме того, на конференции подчеркнули масштаб созданного в Подмосковье коечного фонда — это свыше 19 тысяч мест для пациентов.

Готовность к праздникам

Все коммунальные службы Московской области подготовились и к оперативной работе во время новогодних праздников. Они усилили свои мощности и смогут быстро устранять возможные нарушения.

Мы готовимся к новогодним праздникам. <...> Любые проблемы, связанные с отключением сетей, некачественным электричеством будут решаться в кратчайшие сроки Евгений Хромушин.

На праздниках будут работать передвижные электростанции. В Подмосковье мобилизуют все силы жилищно-коммунальных служб.