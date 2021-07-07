Электричество из отходов начали получать в Богородском округе

Органические отходы, прошедшие сортировку, начали использовать для выработки электрической энергии на подмосковном КПО «Тимохово». Комплекс расположен в Богородском округе. Пока что такая работа находится на этапе наладки. Старт ей дал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Сначала полученная энергия поступает на подстанцию, а после — в электросети.

Уже пошли первые киловатты электроэнергии из выработанного газа, полученного из отходов. Две недели займут пусконаладочные работы Антон Велиховский.

Комплекс «Тимохово» открыли в конце прошлого года, запустив здесь комплексную сортировку мусора. Теперь она выходит на новый уровень.

«Выработка „живой“ электроэнергии — это важный проект для экологии Подмосковья», — подчеркнул Велиховский.

Сегодня в Подмосковье уже 10 современных КПО, а их задача — достичь нулевого захоронения мусора в регионе. Это одна из основных целей президентского проекта «Экология».