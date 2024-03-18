Подмосковье 18 марта 2024, 13:45 Электрическую подстанцию построят у дома для переселенцев из аварийного жилья в Сергиевом Посаде Мособлэнерго

Читать 360tv в

Специалисты «Мособлэнерго» в июне построят трансформаторную подстанцию для электроснабжения строящегося многоквартирного дома на улице 2-й Кирпичный завод в Сергиевом-Посаде. Работы ведутся в рамках реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Энергетики установят подстанцию с двумя трансформаторами мощностью по 630 киловольт-ампер и построят две кабельные линии протяженностью по 155 метров. Мощность электроснабжения в 180 квартирах — 262 киловатта.

Реклама

В «Мособлэнерго» напомнили, что заявки на присоединение к электрическим сетям можно подать онлайн через сайт moetp.ru.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».