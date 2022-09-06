Электрическую подстанцию отремонтировали в Пушкино | 360°

Подмосковье 06 сентября 2022, 16:54 (обновлено: 06 сентября 2022, 18:28) Поделиться Telegram

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Viber Электрическую подстанцию отремонтировали в Пушкино

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Работы по ремонту электрооборудования на подстанции «Радуга», которая питает центр Пушкинского городского округа, завершены. Надежность электроснабжения для 300 тысяч человек стала значительно выше.

Мощность подстанции «Радуга» обеспечивает бесперебойное электроснабжение населенных пунктов городского округа Пушкино, а также части потребителей в Мытищинском и Дмитровском городских округах. Сотрудники «Россети ФСК ЕЭС» отремонтировали 10 единиц разъединителей, которые входят в состав основного оборудования подстанций. Они предназначены для создания видимого разрыва электрической цепи при проведении ремонтов и обслуживании электротехнического оборудования.

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По словам министра энергетики Московской области, ремонт разъединителей — одно из основных мероприятий при подготовке к осенне-зимнему периоду. До конца 2022 года на подстанциях центральной части России будет отремонтировано 150 разъединителей различных классов напряжения.

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По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в Подмосковье продолжается модернизация электроподстанций и строительство новых объектов в сфере энергетики.

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