Подмосковье 14 февраля 2024, 14:14 Электрическую подстанцию на улице Маршала Бирюзова реконструируют в Одинцове Unsplash

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Более 10 тысяч жителей 3-го микрорайона Одинцова обеспечат надежным электроснабжением благодаря реконструкции оборудования в распределительной подстанции РП-51064 на улице Маршала Бирюзова. Эта подстанция обслуживает многоквартирные дома, гимназию и детские сады микрорайона.

Специалисты смонтируют комплексы телемеханики, которые позволяют контролировать режим работы, а также состояние электрооборудования и аппаратуры управления, параметры электроэнергии. Все работы запланировано завершить до конца марта текущего года.

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В рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья также запланирована реконструкция подстанции ТП-560647 на улице Свободы в июне 2024 года. Эта подстанция обеспечивает электричеством все здания на улице, включая многоквартирные дома и торговые помещения. Планируется замена трансформаторов и реконструкция оборудования.

Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья охватила 33 округа Московской области в 2024 году, что на семь округов больше, чем годом ранее. Работы проводятся исходя из обращений потребителей и жалоб на качество электроснабжения. Программа реализуется четвертый год подряд и включает в себя ремонт, реконструкцию и строительство энергообъектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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