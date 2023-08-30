Важное 30 августа 2023, 17:22 Все электрические подстанции 1950-1960-х в Подмосковье обновят к 2025 году — Андрей Воробьев Воробьев рассказал о ремонте электрических подстанций 1950-1960-х в Подмосковье

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Подмосковье модернизирует электрические подстанции 1950-1960-х к 2025 году, подчеркнул губернатор региона Андрей Воробьев. Шесть уже масштабно обновили, одна из них — «Пахра» в Домодедове. Ее запустили вместе с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Подстанция «Пахра» — часть Московского энергетического кольца. К нему относятся девять питающих центров столичного региона, и они соединены линиями электропередачи, протянувшимися на 376 километров.

У нас большая программа реконструкции подстанций 1950-1960-х годов. Шесть уже модернизировали, все оставшиеся завершим в 2025 году. Андрей Воробьев

Губернатор отметил, что свыше 60% электроэнергии приходится на предприятия.

«Для бизнеса важно иметь возможность быстро подключиться к сетям, и вместе с „Россетями“ мы стараемся сокращать сроки техприсоединения», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Благодаря новым подходам этот процесс стал занимать всего 76 дней при норме в четыре месяца.

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