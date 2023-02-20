Подмосковье 20 февраля 2023, 13:16 Электрические подстанции в 6 округах Подмосковья модернизировали без отключений света у жителей

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На 10 подстанциях в Московской области старые вводы заменили на современные. Работы выполнили «Россети» без отключения потребителей от электроснабжения.

Модернизация прошла на объектах в Домодедове, Наро-Фоминске, Коломне, Раменском, Солнечногорске и Можайске.

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Вместо устаревших вводов с бумажно-масляной изоляцией специалисты компании установили их современные аналоги с твердой RIP-изоляцией. Они не требуют техобслуживания, а также пожаробезопасные и устойчивые. Срок службы нового оборудования превышает 25 лет.

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Высоковольтные вводы являются частью трансформаторов, автотрансформаторов и шунтирующих реакторов. По словам министра энергетики Подмосковья Александра Самарина, от их состояния зависит надежность работы подстанций.

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