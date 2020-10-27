Электрические подстанции Подмосковья подготовили к осенне-зимнему периоду

В Подмосковье подготовили подстанции к осенне-зимнему периоду. В Домодедове энергетики провели модернизацию питающих центров, чтобы подавать энергию в дома жителей бесперебойно и быстро устранять последствия чрезвычайных ситуаций.

В Подмосковье появляются подстанции нового поколения. Современное оборудование полностью готово к осенне-зимнему сезону благодаря ремонтной программе, а инвестиционные проекты позволили ему стать еще технологичнее.

«В данном районе реконструируется пять питательных центров. Один из них — подстанция „Бор“, которая питает прилегающие населенные пункты, санаторий „Бор“ и ряд социальных объектов», — пояснил Дмитрий Гвоздев, первый заместитель генерального директора компании «Россети Московский регион».

Управлять оборудованием можно дистанционно. О сбоях, неполадках электромонтеры сообщают специалистам с помощью планшета. Это облегчает работу, потому что помогает дистанционно определить объем необходимого материала и время на починку. Раньше приходилось заниматься бумажной волокитой. Если теперь появляется проблема, ее решают мгновенно.

Кроме того, проблему решают точечно, чтобы другие потребители не ощущали неудобств.

Несмотря на карантинные меры, ремонтную программу в Подмосковье успели выполнить в срок.

«Чтобы было примерное понимание об объеме работ, которые ведутся: у нас запланирован на следующий год ремонт около двух тысяч трансформаторных подстанций, 1800 километров линий электропередачи. Еще у нас вырубка деревьев, которые мешают, нависают — это порядка шести тысяч гектаров», — пояснил Александр Самарин, министр энергетики Московской области.

В инвестиционную программу на следующий год включили проблемные участки 12 городских округов Подмосковья. Работы расписаны до 2025 года.