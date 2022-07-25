Электрические подстанции отремонтировали в Чехове и Подольске

Электроснабжение стало надежнее в Чеховском и Подольском городских округах Подмосковья. Там энергетики отремонтировали подстанции и линии передач.

Новое оборудование и провода получила подстанция, питающая лицей на улице Рожкова в Климовске — там обучаются более 1200 учеников. Также в микрорайоне Венюково в Чехове реконструировали две кабельные линии, которые дают энергию не только жителям, но и водозаборному узлу, стадиону «Труд», техникуму № 3, школе-интернату, котельной, профилакторию и детскому саду № 43.

Кабельно-воздушную линию построили также по заявке детского оздоровительного центра «Родина» в Подольске. Она обеспечила надежное снабжение электричеством лагерь, рассчитанный на 250 человек.

Министр энергетики региона Александр Самарин отметил, что цель таких работ — это улучшение качества обслуживания жителей.

Благодаря строительству новых сетей и подстанций повышается надежность работы всего электросетевого комплекса региона, а также создаются условия для новых технологических присоединений Александр Самарин.

До конца года в Подмосковье планируют ввести 147 мегавольт-ампер дополнительной мощности, рассказали в министерстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев и глава «Россетей» обсудили развитие электросетей Подмосковья.