Экзоскелет разработали в Подольске

В Подольске совместными усилиями ЦНИИТОЧМАШ и НИИ Механики МГУ имени Ломоносова разработали экзоскелет. Корреспондент «360» отправился самостоятельно тестировать экспериментальный образец — без помощи, инструкций, советов и времени на подготовку.

Экзоскелет разрабатывали полтора года. Но до конца еще далеко. Пока готова презентационная версия.

Источник фото: телеканал «360»

Экзоскелет весит 12 килограммов, ратник — 24. Те 60 — 70 кг, которые вы дальше на себя нагрузите — даже не почувствуете. Задача экзоскелета — забрать на себя часть нагрузки и позволить вам долго двигаться без устали. В первую очередь, это важно для разведки и полевых медиков.

Как он выглядит, удобно ли в нем передвигаться и когда разработка будет окончательно готова — смотрите в сюжете «360.»