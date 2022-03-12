Экзоскелет начали применять в Солнечногорской областной больнице

В Солнечногорской областной больнице начали применять экзоскелет. Аппарат необходим для реабилитации пациентов с нарушениями опорно-двигательных функций. Кроме того, оборудование применяется для восстановления после инсульта и даже ковида.

Один из пациентов, 28-летний Сергей Перегудов, после первого же занятия в экзоскелете смог сидеть, не опираясь ни на спинку стула, ни на подлокотник.

После перелома шейных позвонков в результате неудачного купания в июне 2021 года Сергей лишился возможности передвигаться. Врачи прогнозировали, что молодой человек навсегда останется лежачим. Только в реанимации он провел целых пять месяцев.

«Человек лежал в коме, на аппарате, не мог самостоятельно дышать, приходилось каждые два часа его переворачивать. <…> Когда мы пришли к нему и в первый раз его посадили, это был прогресс», — поделилась старшая медицинская сестра отделения реабилитации Солнечногорской областной больницы Галина Лагашина.

Сначала тренировки с экзоскелетом давались нелегко. Стоило Сергею встать, как тут же падало давление, а от первых шагов сводило мышцы. Но со временем организм привыкал к вертикальному положению, и теперь вместо 30 секунд Сергей может заниматься по 20 минут. И он, и врачи рассчитывают, что из больницы парень выйдет уже сам.

«Надеюсь, что с помощью скелета побыстрее получится восстановиться», — признался пациент.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для пациентов был приобретен экзоскелет. С помощью нового экзоскелета можно выполнять движения с нагрузкой — это помогает восстановить двигательную активность и разработать мышцы. Оборудование такого уровня позволит вывести здравоохранение муниципалитета на совершенно новый уровень», — рассказал Виктор Родионов, глава городского округа Солнечногорск.

Как уточнил заведующий отделением реабилитации облбольницы Павел Мохов, двигаться пациенту в экзоскелете помогают электромоторы. Также механизм предполагает электромиостимуляцию — синхронизацию мышцесгибателей-разгибателей с актом ходьбы.

За последнее время в Московской области появилось два таких устройства. По словам солнечногорских специалистов, с появлением экзоскелета процесс реабилитации стал на 30% успешнее.