Подмосковье 28 августа 2023, 12:08 Экстрим-зону с площадкой для скейтов открыли в парке Победы в Талдоме Фото любезно предоставлено пресс-службой администрации г.о. Талдом

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Экстрим-зона появилась в парке культуры и отдыха «Победа» в Талдоме. Ее открыли в День города 5 августа.

Как рассказал глава министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, работы стартовали в мае. За несколько месяцев рабочие создали площадку более 1200 квадратных метров.

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«За несколько месяцев нам удалось сделать площадку более 1200 квадратных метров, где будет интересно любителям активного образа жизни. Мы надеемся, что она станет еще одной точкой притяжения для молодежи и подростков Талдомского городского округа», — рассказал министр.

На территории появился скейт-парк из архитектурного бетона и асфальтированного памп-трека. На нем предусмотрели разные уровни сложности маршрута, которые подойдут и для новичков, и для опытных спортсменов. Площадки связаны между собой пешеходной тропой. Также там обустроили газоны, ливневую канализацию, информационные стенды, велопарковки, скамейки и урны.

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