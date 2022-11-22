Подмосковье 22 ноября 2022, 18:39 Экстрим-парк для роллеров и скейтеров построили в Дубне Unsplash

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Строительство парка экстремальных видов спорта завершилось на Комсомольской набережной в Дубне. Новую скейт-площадку построили за два месяца.

«Общая площадь спортивной зоны — более тысячи квадратных метров. Это первая в городе полноценная площадка для занятий экстремальными видами спорта», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Бетонный скейт-парк и асфальтированный памп-трек оценят любители трюков на роликах и досках. На площадке есть трамплины разного уровня сложности, а также зоны для спокойного катания и отдыха.

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При проектировании объекта специалисты Министерства благоустройства контактировали с местными экстремалами, которые указали на важные моменты и помогли сделать скейт-парк одним из лучших в Подмосковье.

В 2022 году изменился облик 48 парков, скверов, площадей, улиц и пляжей Подмосковья. Количество благоустроенных мест вырастет до 60 к концу ноября, о чем сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

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