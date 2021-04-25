Экстрим и вдохновение. Любители спорта приняли участие в «Гонке героев» в Подмосковье

Первая в 2021 году «Гонка героев» прошла на подмосковном полигоне Алабино. Участники соревнований пробежали восемь километров и преодолели десятки препятствий.

Формат прохождения «Гонки героев» каждый выбирал исходя из уровня подготовки. Во время соревнований прозвучали планы на новый сезон. В этом году география гонок расширится на шесть регионов. Всем не терпится узнать, как будут проверять участников гонки на выносливость.

«Для участников это должно стать сюрпризом. Разные рукоходы, рампы. <…> В общем, вам будет интересно. В других регионах у нас будет шесть новых трасс. Это должно обновить и вдохновить наших участников», — рассказала руководитель «Лиги героев» Ксения Шойгу.

Амбассадор «Лиги героев» Алексей Столяров отметил, что около трети препятствий обновили, что сделало соревнование еще более интересным.

В этот раз к традиционным испытаниям добавилось еще и погодное. На полигоне шел мокрый снег. Это только добавило всем азарта. Поддержать участников приехали их родственники и друзья.

Наряду с любителями в гонке приняли участие и профессиональные спортсмены. Они уже начали подготовку к чемпионату мира по бегу с препятствиями. Первый отбор пройдет в сентябре. Локация — горнолыжный курорт имени Леонида Тягачева, это тоже в Подмосковье. Гонки с препятствиями в России с 2019 года официально признаны видом спорта. Организацией международных соревнований занимаются «Лига героев» и Международная федерация по забегам с препятствиями.