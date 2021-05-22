Экстрим и развлечение для всей семьи. 1,5 тысячи человек посетили исторический забег Zaraysk Bison Race

Экстремальный исторический забег Zaraysk Bison Race прошел в городском округе Зарайск уже в третий раз. В этом году его провели на территории Зарайского кремля. С каждым разом забег становится все более масштабным и массовым, в нем принимает участие больше людей из Подмосковья, Москвы, Рязани, Калуги, Владимира, Брянска, Санкт-Петербурга и других городов.

Забег организовали при поддержке Министерства физической культуры и спорта Московской области, Московского областного регионального отделения общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» и администрации городского округа Зарайск.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков подчеркнул, что мероприятие пользуется популярностью. В этот раз участников оказалось больше, чем в прошлый, — это говорит о том, что затея организаторов удалась.

«Zaraysk Bison Race всего за три года стал ярким и долгожданным событием в подмосковной спортивной жизни. И не только в спортивной. Мероприятие значимо еще и с точки зрения культуры. Участники посещают Зарайский кремль, узнают, чем известен этот старинный город, знакомятся с уникальным экспонатом — фигуркой, которая сделана из бивня мамонта. Возраст фигурки — 22-23 тысячи лет, в честь нее и получил название забег», — отметил он.

В этом году появились новые зачеты, а трасса стала сложнее. К привычным мужскому и смешанному добавили сразу два новых зачета — семейный и детский. В мужском зачете участвуют четыре любителя спорта старше 16 лет, в смешанном — в мужской команде присутствует как минимум одна девушка. В семейном зачете принимают участие двое родителей и двое детей от 13 до 15 лет. Детский зачет придумали специально для ребят от шести до 12 лет, для них подготовили отдельную трассу.

«Доработали и основную дистанцию. Команда Zaraysk Bison Race сделала 18 препятствий, которые отличаются от тех, что были в прошлом году. Трассу усложнили, добавили грязи и того, что интересно нашим участникам, — больше кайфа, больше экстремального бега. Для меня, например, самым сложным испытанием стало затаскивание покрышки в гору с уклоном в 80 градусов», — рассказал автор проекта Zaraysk Bison Race, руководитель забега Дмитрий Аверьянов.

Гонка прошла на высоком организационном уровне и без происшествий, доставила участникам массу положительных эмоций. Победители награждены кубками, медалями и подарками, которые приготовили спонсоры. Лидер подмосковных молодогвардейцев Александр Толмачев подчеркнул, что проект обязательно будет жить и становиться масштабнее, привлекая новых партнеров и участников.

«Впоследствии сделаем гонки с препятствиями и в других округах Московской области, так что самое интересное еще впереди. Хорошо, что наше начинание уже второй год поддерживает областное Минспорта. Благодаря такой поддержке идея, которую претворил в жизнь Дмитрий Аверьянов, находит отклик в сердцах людей. Присоединяйтесь к команде Zaraysk Bison Race и занимайтесь спортом», — пояснил он.

Проект Zaraysk Bison Race впервые реализовали в 2019 году. Автор Дмитрий Аверьянов тогда выиграл со своим проектом всероссийский конкурс МГЕР «Живу. Люблю. Горжусь» и получил грант. В 2020 году он заручился грантовой поддержкой Росмолодежи на сумму один миллион рублей для масштабирования забега.