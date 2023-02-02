Подмосковье 02 февраля 2023, 12:20 Экстренные службы Подмосковья получили свыше 2 миллионов звонков с начала зимы

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Система-112 приняла более двух миллионов звонков жителей с декабря. Большинство из них касались вызова скорой помощи. Это связано с распространением простудных заболеваний и обострением хронических болезней в холодное время года.

Частота вызовов скорой помощи также объясняется погодой — из-за гололеда возрастает число ДТП. Операторы направляют на место происшествий все необходимые службы — врачей, спасателей и полицию.

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Кроме того, многие вызовы зимой связаны с потерявшимися в лесу людьми. Часто это любители лыж и поездок на снегоходе. Чтобы оперативно спасать их, Система-112 внедрила функции автоматического определения местоположения звонящего.

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