Подмосковье 16 января 2023, 11:07 Экстренные службы Подмосковья отработали свыше 70 миллионов звонков с начала работы Системы-112

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С начала работы Системы-112 в 2015 году в Подмосковье операторы приняли свыше 70 миллионов звонков. Ежедневно служба принимает около 30 тысяч вызовов жителей и гостей региона.

Многие поступившие обращения были справочными, направленными в другие регионы, а также психологические, лингвистические и вызовы от жителей с ограничениями по слуху. Чаще всего в службу обращались при помощи телефонных звонков, на втором месте — СМС-сообщения. Получить помощь от Системы-112 также можно через мобильное приложение, Skype или ЭРА-ГЛОНАСС.

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За годы работы служба смогла сократить среднее время реагирования на 23 минуты, это 35% от показателей 2015 года.

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Сейчас Система-112 включает около 500 объектов по всему региону, свыше 3,8 тысяч операторов и диспетчеров, которые работают круглосуточно и без выходных.

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