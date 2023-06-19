Подмосковье 19 июня 2023, 04:18 Экстренные и аварийные службы поучаствовали в учениях в котельной в Красногорске

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Специальные учения прошли на территории котельной № 7 в Красногорске. Недавно по котельной совершил удар беспилотник, один газопровод повредился. Для устранения последний привлекли все экстренные и аварийные службы округа, в том числе пожарно-спасательный гарнизон. Цель учений — отработка службами решения проблем локализации чрезвычайных ситуаций.

«На данное мероприятие выезжает по повышенному номеру пожара это привлечение не менее 12 цистерн, три автолестницы и 56 человек личного состава. И в случае ухудшения ситуации силы накапливаются до максимального ранга. За монтаж оборудования и восстановление теплоснабжения отвечают ремонтные группы „Красногорской теплосети“ и специалисты МОС АВС», — сообщил замначальника 15 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Московской области Денис Жуков.

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«В учениях будет задействована специализированная техника. Будет показана разгрузка, разбор завалов, извлечение пострадавших», — добавил гендиректор АО «Красногорская теплосеть» Александр Шалагин.

Подобные мероприятия проводят на регулярной основе два раза в год. В процессе экстренные и коммунальные службы, а также администрация округа не только отрабатывают возможные сценарии развития событий, но и оттачивают механизмы взаимодействия между собой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что несколько беспилотников сбили при подлете к российской столице.

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