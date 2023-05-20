Подмосковье 20 мая 2023, 20:44 Экстремальный забег Zaraisk Bison Race состоялся в Зарайске

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Экстремальный забег Zaraisk Bison Race прошел в городском округе Зарайск. В мероприятии приняли участие порядка 1500 спортсменов-любителей и профессионалов.

«В Зарайске у нас идет реконструкция, поэтому мы переместились в центр, в сердце города — в Зарайский Кремль. За что спасибо администрации, потому что действительно очень уютное теплое место, как раз для нашего семейного мероприятия, экстремального исторического забега», — поделился основатель проекта Дмитрий Аверьянов.

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Организаторы подготовили для участников порядка восьми километров трассы с препятствиями в виде холмов, канатов и других преград. Затем спортсмены преодолевали свободный путь по живописной местности длиной 10 километров.

«Люди приезжают не только заниматься спортом, но и узнавать культуру и историю, потому что Подмосковье интересно не только для жителей, но и для всей страны. На протяжении 5 лет сюда приезжали представители около 17 регионов России, сейчас даже приехали гости из-за рубежа», — отметил депутат государственной думы Александр Толмачев.

Также в рамках мероприятия для участников и зрителей организаторы подготовили различные мастер-классы, концертную программу и встречу со звездами карате и боев ММА. Кроме того, вблизи точки старта установили сбор спортивного инвентаря, который отправят в Донецкую и Луганскую Народные Республики.

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