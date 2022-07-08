Экстремальный забег в Мытищах соберет более 500 участников

Командные соревнования «Игра героев» пройдут в Мытищах 9 июля. Спортсмены и любители посоревнуются в скорости и ловкости на стадионе «Торпедо».

Соревнования поделят на три этапа. Проверят общую физическую подготовку, проведут эстафету или челночный бег и полосу препятствий. Попробовать себя захотели уже более 500 человек. В финал выйдут 12 сильнейших коллективов.

Присоединиться к игре можно, пройдя регистрацию по ссылке. Участнику необходимо быть старше 18 лет и иметь при себе медицинскую справку. Команда должна состоять из двух мужчин и одной девушки.

Организаторами мероприятия выступили Минспорта региона и создатель проекта «Гонка героев».

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