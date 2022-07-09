Экстремальный забег «Игры героев» впервые прошел 9 июля в городском округе Мытищи

Экстремальный забег «Игры героев» состоялся 9 июля в городском округе Мытищи на стадионе «Торпедо». На старт вышли более 170 команд из городов Подмосковья и Москвы. Победу одержали участники из Красногорска.

В Московской области „Игры героев“ прошли впервые. Попробовать свои силы могли все желающие старше 18 лет — как любители, так и профессиональные спортсмены, независимо от уровня физической подготовки. На стадионе „Торпедо“ собрались более 500 участников Дмитрий Абаренов Министр физической культуры и спорта Московской области

В борьбе за победу спортсменов ждали три этапа: комплекс общей физической подготовки (ОФП), челночный бег — нужно было сделать 12 повторений по 50 метров — и мини-полоса препятствий. В последнюю входили упражнения на силу и выносливость, скорость и ловкость — рукоходы, барьеры, горка с канатами и другие классические испытания соревнований такого рода.

Каждый участник команды преодолевал определенный отрезок дистанции, передавая эстафету своему партнеру. Заработанные баллы суммировались по времени прохождения каждого этапа и количеству выполненных упражнений. В финал прошли 12 сильнейших коллективов. Среди них состоялась борьба за абсолютное командное первенство.

Лучшей стала команда из Красногорска, в нее вошли Юрий Гудков, Анна Хегай, Евгений Стоякин.

«Игры героев» — это новый уникальный формат командных соревнований с элементами легкой атлетики, функциональных упражнений и прохождения препятствий.

Мероприятие было организовано Министерством физической культуры и спорта Московской области совместно с создателями знаменитого спортивного проекта «Гонка героев» по поддержке администрации городского округа Мытищи.