Экспрессы до Москвы вернутся в Дубну 31 декабря. Об этом попросили местные жители

Жители подмосковной Дубны пожаловались на отмену электричек-экспрессов. Одно из сообщений в социальной сети собрало 11 тысяч просмотров. Однако совсем скоро проблема будет решена.

31 декабря экспрессы вернутся на железную дорогу. Более того, запустят дополнительные поезда, а часть из них будут повышенной комфортности поколения «Иволга».

«Мы разговаривали с уважаемыми жителями города Лобни, и глава города поднимал этот вопрос, и наш почетный гражданин, легендарный Трусов Владимир Николаевич. И мы нашли решение: будет возвращен 31 числа экспресс. Более того, мы поменяли сам тип — передвижной состав будет современный, это будет „Иволга“», — рассказал губернатор Андрей Воробьев в эфире «360».

Источник фото: телеканал «360»

Регулярные экспрессы будут ходить утром и вечером. Из Москвы — в 18:46 и 21:55, а из Дубны — в 6:10 и 21:45.

«Совместно с жителями Дубны мы договорились, что создадим рабочую группу, которая будет мониторить работы экспрессов, и при необходимости внесем дополнительные изменения, чтобы расписание было удобным для пассажиров», — отметил исполнительный директор ЦППК Иван Конев.

Перевозить пассажиров частично будут поезда новейшего поколения «Иволга». Состав оборудован розетками, зарядками для техники, туалетами. Также в вагонах соблюдены условия для маломобильных граждан.