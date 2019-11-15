Быстро и безопасно. Экспресс-тест на ВИЧ прошли более 50 жителей Богородского округа

В центральном парке Ногинска 15 ноября работал мобильный пункт тестирования на ВИЧ. Там все желающие смогли бесплатно сдать кровь, узнать результат и получить консультацию специалиста.

ВИЧ-инфекция — глобальная проблема современного общества. Те, кто заразился, могут даже не подозревать о болезни, передавая ее дальше. Поэтому важно регулярно сдавать анализы, чтобы быть уверенным в своем здоровье.

Есть два вида тестирования на ВИЧ — слюнной и кровяной. Первый можно пройти самому, купив набор в аптеке. А красную жидкость лучше сдавать в клинике или в мобильном пункте профилактики. Для этого в Богородский городской округ приехал специальный автобус. Процедура безопасная — заразиться невозможно. Медики используют только одноразовые инструменты, либо проводят качественную стерилизацию.

Источник фото: телеканал «360»

Сам тест занимает всего 10-15 минут. Кровь соединяют со специальным реагентом. Результат становится известен почти сразу.

«Есть ли антитела к ВИЧ или нет, можно узнать по специальным полоскам. Если одна полосочка — все в порядке, если две — нужно это проконтролировать. Это не окончательный тест на ВИЧ», — рассказала врач-эпидемиолог Московского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом Анастасия Царева.

Экспресс-тест распознает только антитела, а не сам вирус. Положительный результат — это повод пройти подробное исследование в клинике, где дадут точный ответ. А в мобильном пункте также можно получить бесплатную консультацию. Волонтеры расскажут, как обезопасить себя от заражения и почему важно регулярно сдавать анализ.

«Я предлагаю сдать тест на ВИЧ и узнать свой статус. Люди сначала пугаются, но я стараюсь объяснить, что это проходит быстро, тем более бесплатно, анонимно и еще безболезненно», — отметила волонтер Анастасия Строгая.

Источник фото: телеканал «360»

За время работы мобильного пункта в Ногинске, тест прошли более 50 человек. Случаев заражения ВИЧ не выявлено. В нынешнем году этот автобус успевал побывать также в Химках и Подольске.